Украина полностью прекратила сотрудничество в рамках железнодорожного соглашения между странами Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Украина завершила процедуру выхода из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств. Соответствующее постановление было одобрено Кабинетом министров Украины.

В частности, в рамках данного соглашения страны-участницы должны координировать эксплуатационную деятельность железных дорог, разработку нормативных актов, регламентирующих организацию перевозок грузов и пассажиров. Также совет должен осуществлять учет железнодорожного подвижного состава и постоянный информационный обмен между системами Украины и России, пишет Укринформ.

Отмечается, что любое сотрудничество с Россией и Беларусью в рамках указанного соглашения Укрзализныця прекратила 24 февраля 2022 года. Никакого обмена информацией между железнодорожными администрациями Украины и России с тех пор не осуществлялось. Кроме того, в конце февраля 2022 года украинские войска подорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами.

Кроме Украины участниками железнодорожного соглашения между странами СНГ являются Азербайджан, Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Молдова.