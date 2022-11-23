СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН ЕАЭС БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ

16:40 23.11.2022 В Армении, Кыргызстане и России республиканский бюджет исполнен с профицитом в январе-сентябре 2022 года. Как сообщает ЕЭК, в Казахстане уменьшился дефицит бюджета. Темпы роста внешнего государственного долга снизились в Армении, Казахстане и Кыргызстане. Рост внутреннего государственного долга сохранился.