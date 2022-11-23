Коллегия Евразийской экономической комиссии 22 ноября утвердила порядок внесения изменений в документ об уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых в качестве экспресс-грузов, используемый таможенным органом для исчисления подлежащих уплате таможенных платежей в отношении таких товаров.

Как сообщает ЕЭК, утвержденный порядок предусматривает конкретный алгоритм действий должностных лиц таможенных органов, сроки внесения изменений, а также правила указания сведений при корректировке документа об уплате.

«Если какие-то сведения изменятся в пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и необходимо будет изменить данные о подлежащих уплате таможенных платежах, то будет задействован предлагаемый унифицированный для всего Союза порядок действий», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.

Также усовершенствована форма документа об уплате путем дополнения ее новой графой для отражения сведений о прекращении обязанности об уплате таможенных платежей в случаях, установленных Таможенным кодексом Союза.

Проект является логическим продолжением проводимой таможенным блоком Комиссии комплексной работы по совершенствованию таможенного администрирования экспресс-грузов и формированию современной правовой базы по этому вопросу.

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 ноября 2018 года № 185 утверждены форма документа об уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых в качестве экспресс-грузов и порядок ее заполнения.