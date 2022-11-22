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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРОСЯТ РФ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ТАРИФА НА ТРАНЗИТ НЕФТИ НА 39% С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА


15:04 22.11.2022

Власти Беларуси просят об увеличении тарифа на транзит нефти на 39% с 1 января 2023 года. Такое решение они обосновывают ожиданием падения грузооборота по системе страны в два раза. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин

"Мы получили соответствующее письмо от наших белорусских коллег, где они просят об увеличении тарифа на 39% с обоснованием того, что они ожидают падения грузооборота по их системе с будущего года в 2 раза", - сказал он, отвечая на вопрос о ситуации с тарифами на транзит через Беларусь.

Ранее Демин сообщал, что "Транснефть" получила письмо "Укртранснафты" о повышении тарифов на транзит нефти по "Дружбе" через территорию Украины в 2023 году.

В 2021 году президент "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что "Транснефть" допускает приостановку деятельности дочернего предприятия в Беларуси на фоне действий белорусских властей. Как сообщалось, увеличение налоговой нагрузки на транзит российских нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 2021 года могло создать предпосылки к банкротству и дальнейшей национализации "Запад-Транснефтепродукта".

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.
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