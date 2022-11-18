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ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВНЕДРЯТ В УКРАИНЕ


17:52 18.11.2022

Кабинет министров принял постановление, которое дает старт экспериментальному проекту по внедрению Цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Внедрение Цифрового управления восстановлением будет содействовать эффективному, прозрачному и подотчетному распределению средств на инфраструктурное восстановление. В дальнейшем эта система может стать основой Электронной системы управления восстановлением всех отраслей», - отметил Кубраков, которого цитирует Укринформ со ссылкой на пресс-службу министерства в Фейсбуке.

По словам министра, новая IТ-система позволит отслеживать весь цикл инфраструктурного проекта: от проектирования, проведения публичных закупок, проведения работ по строительству, реконструкции и ремонту – до введения готовых объектов в эксплуатацию.

По его убеждению, использование принципа «все видят все» позволит общественности, международным партнерам четко понимать, куда и как тратятся денежные средства, направленные на восстановление.

Запуск Цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры намечен на начало 2023 года.

Кубраков напомнил, что на днях Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украины от России, которая, в частности, признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма возмещения убытков и международного реестра убытков.

«Совместно с партнерами работаем над тем, чтобы международный реестр убытков был интегрирован с украинским реестром поврежденного имущества, который является основой Цифрового управления восстановлением», - добавил министр инфраструктуры.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины при поддержке проекта USAID/UK aid ТАПАС разрабатывает Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации.
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