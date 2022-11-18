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В ЕАЭС РАЗВИВАЕТСЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ


16:48 18.11.2022

Системные вопросы развития стандартизации в ЕАЭС и обеспечения технических регламентов полноценной доказательственной базой современных стандартов рассмотрели на заседании Совета руководителей государственных (национальных) органов по стандартизации ЕАЭС с участием министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

Заседание состоялось 16 ноября под председательством директора Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Болотбека Нурматова.

Как сообщает ЕЭК, члены Совета рассмотрели подготовленные комиссией проекты порядка проведения обязательной периодической оценки научно-технического уровня вступивших в силу техрегламентов ЕАЭС и перечней стандартов к ним, а также порядка координации работ по стандартизации в рамках ЕАЭС. Разработка этих документов предусмотрена Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«Порядок проведения обязательной периодической оценки научно-технического уровня вступивших в силу техрегламентов и перечней стандартов к ним должен закрыть одну из чувствительных областей в техрегулировании – отсутствие системного подхода к анализу и пересмотру установленных требований», – отметил Виктор Назаренко в ходе заседания Совета.

Принятие порядка координации работ по стандартизации в рамках ЕАЭС позволит национальным органам стран ЕАЭС осуществлять скоординированную работу при планировании и разработке межгосударственных стандартов, их применении, выработке и реализации согласованных действий по развитию стандартизации в области технического регулирования в рамках ЕАЭС.

Члены Совета отдельно обсудили имеющиеся и перспективные механизмы по обеспечению исполнения обязательных требований, установленных в техрегламентах ЕАЭС, практические шаги по осуществлению перехода к согласованной политике в сфере стандартизации, своевременное исполнение программ по разработке межгосударственных стандартов к техническим регламентам ЕАЭС и другие вопросы, связанные с обеспечением обязательных требований к продукции полноценной доказательственной базой.

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия Евразийской экономической комиссии и Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств (МГС), а также установлению в процедурах МГС эффективного и быстрого механизма принятия межгосударственных стандартов для целей технического регулирования в рамках ЕАЭС.

Решение о создании Совета руководителей государственных (национальных) органов по стандартизации государств – членов ЕАЭС принято 14 мая 2018 года Высшим Евразийским экономическим советом в целях реализации государствами – членами ЕАЭС согласованной политики в области стандартизации в рамках Союза.
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