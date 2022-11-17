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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПЕРВЫЕ ЛИЦЕНЗИИ КРИПТО-МАГАЗИНАМ ВЫДАНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
09:52 18.11.2022
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана выдало первые лицензии на осуществление деятельности крипто-магазина ООО Crypto Trade NET и ООО Crypto Market, сообщается на сайте агентства.
Соответствующая информация добавлена в электронный реестр лицензий и является общедоступной на официальном сайте агентства.
«Crypto Trade NET и Crypto Market стали первыми крипто-магазинами на пространстве СНГ и Центральной Азии», – отмечается в сообщении.
В агентстве подчеркнули, что Узбекистан является одной из немногих стран мира, имеющих сформированную нормативно-правовую базу по регулированию оборота криптоактивов. Крипто-магазины призваны обеспечить более облегченный доступ гражданам в покупке или продаже криптоактивов.
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