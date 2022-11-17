Госгеонедра и ЕБРР подписали меморандум о технической помощи по оцифровке вторичной геологической информации, развитию ІТ-архитектуры и функционала Государственного геологического портала. Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр Украины.

«В рамках проведения Raw Materials Week, который проходит в Брюсселе, при поддержке Еврокомиссии и Минэкологии Украины председатель Госгеонедр Роман Опимах и первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк подписали меморандум о технической помощи по оцифровке вторичной геологической информации, развитию ІТ-архитектуры и функционала Государственного геологического портала», – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Среди задач проекта – перевод в цифровой формат не менее 60 тыс. единиц хранения геологических отчетов (53% от неоцифрованного фонда), развитие ІТ-инфраструктуры (путем приобретения сканеров, аппаратного и программного обеспечения, разработки и модернизации баз данных управления геологической информацией), создание англоязычных сервисов баз данных управления геологической информацией, развитие функционала Государственного геологического портала за счет создания наборов геологических карт разного масштаба и т.п.

Отмечается, что проект будет реализовываться в течение трех лет. В следующем году планируется оцифровать не менее 20 тыс. единиц хранения геологической информации.

Как сообщалось, в Украине заработал е-кабинет недропользователя, через который можно подать заявление и пакет документов для получения специальных разрешений на пользование недрами, продления срока их действия, внесения изменений, расширения границ, переоформления.