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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НА ОДЕССКОЙ ТАМОЖНЕ ОБНАРУЖИЛИ 720 ТОНН МЯСА БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА
16:13 16.11.2022
На Одесской таможне обнаружили 36 рефрижераторов с 720 тоннами замороженного мяса белорусского производства длительного срока хранения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.
Согласно информации, мясо было ввезено в Украину в транзитном режиме еще до 24 февраля и его уже готовили к отправке дальше за границу.
Примерная стоимость мяса составляет более 3,6 млн долларов США.
Продукция изъята. После завершения экспертизы на качество оно будет направлено на нужды Вооруженных сил Украины.
"Следственные действия продолжаются. В частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые своевременно не приняли никаких необходимых мер», - говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины.
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