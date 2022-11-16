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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УПРОСТИЛА ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ КОМПЛЕКТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ
13:54 16.11.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии изменила Порядок заполнения декларации на товары в части указания сведений о маркировке товаров, вводимой одним или несколькими странами Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, одно из принятых изменений дает возможность указывать в декларации коды идентификации комплекта (набора) товаров.
«Предлагаемый подход позволит упростить для бизнеса заполнение декларации на товары, ввозимые комплектами», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.
Второе принятое изменение касается дальнейшей унификации правил в рамках Союза. Несмотря на то что маркировка может вводиться одним или несколькими государствами, правила отражения сведений будут максимально приближенными.
«Мы поступательно унифицируем правила указания сведений в отношении товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», – подчеркнул Максат Мамытканов.
В соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС от 2 февраля 2018 года, которое вступило в силу 29 марта 2019 года, в Союзе возможна единая маркировка товаров либо она может вводиться одним или несколькими союзными государствами.
Согласно Порядку заполнения декларации на товары, утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257, в отношении товаров, подлежащих маркировке, под номером 10 указываются сведения о контрольных (идентификационных) знаках, а под номером 13 – о кодах идентификации.
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