ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК УПРОСТИЛА ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ КОМПЛЕКТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ


13:54 16.11.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии изменила Порядок заполнения декларации на товары в части указания сведений о маркировке товаров, вводимой одним или несколькими странами Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, одно из принятых изменений дает возможность указывать в декларации коды идентификации комплекта (набора) товаров.

«Предлагаемый подход позволит упростить для бизнеса заполнение декларации на товары, ввозимые комплектами», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.

Второе принятое изменение касается дальнейшей унификации правил в рамках Союза. Несмотря на то что маркировка может вводиться одним или несколькими государствами, правила отражения сведений будут максимально приближенными.

«Мы поступательно унифицируем правила указания сведений в отношении товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации», – подчеркнул Максат Мамытканов.

В соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС от 2 февраля 2018 года, которое вступило в силу 29 марта 2019 года, в Союзе возможна единая маркировка товаров либо она может вводиться одним или несколькими союзными государствами.

Согласно Порядку заполнения декларации на товары, утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257, в отношении товаров, подлежащих маркировке, под номером 10 указываются сведения о контрольных (идентификационных) знаках, а под номером 13 – о кодах идентификации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2022
валюта курс
EUR 2.4717
USD 2.4172
RUB 4.0040
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4770 +0.0053
USD 2.4166 -0.0006
RUB 3.9968 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4740 2.4840
USD 2.4170 2.4280
RUB 3.1000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 16.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0240 1.0340
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте