Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец сентября 2022 года составила 1 011,2 тысячи человек, сократившись на 18% по сравнению с аналогичной датой 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, таким образом, количество безработных составляет 1,1% численности рабочей силы.

В 2021 году этот показатель составлял 1,3%.