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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЗРАБОТИЦА В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ НА 18% В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА
14:11 14.11.2022
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец сентября 2022 года составила 1 011,2 тысячи человек, сократившись на 18% по сравнению с аналогичной датой 2021 года.
Как сообщает ЕЭК, таким образом, количество безработных составляет 1,1% численности рабочей силы.
В 2021 году этот показатель составлял 1,3%.
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