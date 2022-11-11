Беларусь за 10 месяцев 2022 года экспортировала в Россию 1,27 млн тонн цемента. При этом за весь 2021 год поставки составили 1,3 млн тонн.

Только в сентябре-октябре 2022 года поставки цемента из Беларуси в Россию выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 434,1 тыс. тонн, пишет РБК.

На Беларусь приходится более 70% от общего объема импорта цемента. В целом за десять месяцев импорт вырос на 9,3%. Поставки также нарастили Иран и Египет, а Турция и Казахстан, наоборот, сократили.

Поставки в Россию нарастили Белорусский цементный завод и «Кричевцементношифер».

В январе-октябре 2022 года больше всего выросли поставки цемента из Беларуси в Ленинградскую область — они увеличились на 40%, до 567,1 тыс. т. Доля белорусского цемента в этом регионе в октябре составила 25,1% (в среднем в 2021 году — 13,9%).

На втором месте Московский регион, куда импорт цемента вырос в 17 раз, до 141,7 тыс. т. За весь прошлый год туда было завезено лишь 13,3 тыс. т. В итоге его доля составила 5% против незначительных 0,1% в прошлом году.

Участник и рынка связывают рост экспорта цемента из Беларуси с ограничениями продаж белорусского цемента в Европу и недостаточным уровнем спроса на внутреннем рынке.

В июле 2022 году вступил в силу запрет на поставки как российского, так и белорусского цемента в ЕС. Из-за этого белорусские предприятия не могут поставлять его даже в Калининградскую область, где они занимали почти 41% рынка в прошлом году. На Калининград приходилось 18% всего белорусского импорта в Россию.

Резкий рост объемов продаж в других регионах возможен только за счет больших дисконтов: белорусские предприятия предлагают цемент дешевле российского на 5% и более, а также экспортное финансирование в рамках господдержки.

В январе-октябре 2022 года импорт цемента в РФ составил 1,74 млн т, а по итогам года может достичь 2,2 млн т, в том числе 1,5 млн т из Беларуси. В следующем году он может превысить 5 млн т — примерно поровну из Ирана и Беларуси. Рост импорта до 5 млн т приведет к вытеснению с рынка и закрытию двух-трех российских цементных заводов.