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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАЭС ПРОДВИГАЕТ ВОПРОС СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА


11:36 14.11.2022

ЕАЭС продвигает вопрос создания Евразийской системы обеспечения качества. Об этом рассказал министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко на пленарном заседании «Качество в новой реальности» в рамках форума «Всемирный день качества-2022», которое состоялось 11 ноября.

Как сообщает ЕЭК, задача по созданию Евразийской системы обеспечения качества (ЕСОК) заложена в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Основная ее цель – повышение качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями стран Союза в обращение на едином рынке или поставляемой на экспорт. Работы по разработке концепции и ее подписание планируется завершить до конца 2023 года.

Комиссия совместно с уполномоченными органами стран ЕАЭС в настоящее время ведет разработку концепции по созданию ЕСОК с учетом результатов соответствующей научно-исследовательской работы в разрезе каждого элемента инфраструктуры качества.

По словам министра ЕЭК, создание Евразийской системы обеспечения качества – важный механизм повышения качества и конкурентоспособности союзной продукции. От скоординированного развития всех составляющих элементов ЕСОК на наднациональном и национальных уровнях зависит эффективность этой деятельности. Речь идет не только о повышении научно-технического уровня требований к продукции.

«Создание современной базы стандартов, устанавливающих потребительские характеристики продукции и методы ее испытаний, скоординированное развитие испытательной базы для оценки свойств продукции, заявленных изготовителем, повышение доверия к сертификатам и декларациям на продукцию, создание союзной добровольной сертификации – важно вывести на новый уровень все механизмы защиты прав потребителей, – отметил Виктор Назаренко. – В этом контексте необходимо к созданию ЕСОК подходить комплексно, с активным участием всех участников рынка: от органов государственной власти и бизнес-сообщества до потребителей Союза».

В ходе пленарного заседания участники предметно обсудили достижения и проблемы, связанные с повышением качества и конкурентоспособности продукции, внедрением эффективных методов управления, применением современных моделей делового совершенства.
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