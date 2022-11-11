В рамках Климатической конференции ООН (СОР27) специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко заявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР). Об этом говорится в пресс-релизе Государственного департамента США.

«Специальный посланник президента по вопросам климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о пилотном проекте «Чистое топливо в Украине с ММР», который будет демонстрировать производство чистого водорода и аммиака с помощью безопасного малого модульного ядерного реактора и передовых технологий электролиза в Украине», – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что сам проект направлен на проведение первого в своем роде пилотного производства промышленного производства чистого топлива с ММР посредством электролиза твердых окислов.

«Опираясь на существующее сотрудничество по развитию потенциала, начатое в рамках программы США «Основная инфраструктура для ответственного использования технологий ММР», проект направлен на поддержку целей энергетической безопасности Украины, возможность декарбонизации труднодоступных энергетических секторов путем производства чистого водорода и улучшения долгосрочной продовольственной безопасности с помощью чистых удобрений, производимых из аммиака. Кроме того, он намерен продемонстрировать инновационное лидерство Украины в сфере чистой энергии благодаря использованию передовых технологий», - добавили в Госдепе.

Также Керри запустил новую инициативу "Проект Феникс", чтобы ускорить в Европе переход угольных электростанций на ММР, сохраняя местные рабочие места путем переобучения рабочей силы.

"Проект Phoenix" обеспечит прямую поддержку США в техническо-экономических исследованиях относительно целесообразности перехода от угля на ММР и связанных с этим мероприятиях в поддержку целей энергетической безопасности для стран Центральной и Восточной Европы.

В Шарм-эш-Шейхе (Египет), где с 6 по 18 ноября проходит СОР 27, делегация Украины планирует начать диалог со странами мира о возможности разработки общих подходов оценки ущерба окружающей среде от военных действий.