ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НА САЙТЕ ЕЭК ПОЯВИЛСЯ ИНТЕРАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ РАСЧЕТА ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦИИ


13:55 11.11.2022

На сайте ЕЭК появился интерактивный модуль расчета штрафов за нарушения правил конкуренции.

Как сообщает ЕЭК, интерактивный модуль («калькулятор штрафов») позволяет в онлайн- режиме получить информацию о возможном размере штрафа за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках – злоупотребление доминирующим положением, недобросовестную конкуренцию, антиконкурентные соглашения, координацию экономической деятельности.

Помимо этого, он позволяет рассчитать сумму, которую придется заплатить за непредставление, несвоевременное предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации по запросу Департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии в рамках рассмотрения заявления, проведения расследования или дела о нарушении общих правил конкуренции.

Инструмент расчета штрафов предельно прост в использовании. Для начала нужно определиться с выбором вида нарушения. Как уже отмечалось, это может быть нарушение общих правил конкуренции либо непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверных сведений. При расчете штрафа калькулятор учитывает смягчающие или отягчающие обстоятельства, автоматически уменьшая или увеличивая его размер.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, инструмент полезен для предпринимателей, руководителей предприятий и обычных граждан стран Евразийского экономического союза, которые интересуются антимонопольным регулированием.

«Модуль дает возможность в режиме реального времени оценить риски, с которыми может столкнуться нарушитель общих правил конкуренции и, возможно, предостеречь его от действий, наносящих урон и имеющих негативный эффект для конкуренции на трансграничных рынках», – отметил министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2022
валюта курс
EUR 2.4499
USD 2.4579
RUB 4.0047
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4499 -0.0078
USD 2.4579 +0.0003
RUB 4.0047 -0.0143
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4550 2.4750
USD 2.4400 2.4550
RUB 3.1000 4.0300
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0000 1.0190
EUR/RUB 61.4000 77.8000
USD/RUB 60.3000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте