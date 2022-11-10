На сайте ЕЭК появился интерактивный модуль расчета штрафов за нарушения правил конкуренции.

Как сообщает ЕЭК, интерактивный модуль («калькулятор штрафов») позволяет в онлайн- режиме получить информацию о возможном размере штрафа за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках – злоупотребление доминирующим положением, недобросовестную конкуренцию, антиконкурентные соглашения, координацию экономической деятельности.

Помимо этого, он позволяет рассчитать сумму, которую придется заплатить за непредставление, несвоевременное предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации по запросу Департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии в рамках рассмотрения заявления, проведения расследования или дела о нарушении общих правил конкуренции.

Инструмент расчета штрафов предельно прост в использовании. Для начала нужно определиться с выбором вида нарушения. Как уже отмечалось, это может быть нарушение общих правил конкуренции либо непредставление, несвоевременное представление или представление заведомо недостоверных сведений. При расчете штрафа калькулятор учитывает смягчающие или отягчающие обстоятельства, автоматически уменьшая или увеличивая его размер.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, инструмент полезен для предпринимателей, руководителей предприятий и обычных граждан стран Евразийского экономического союза, которые интересуются антимонопольным регулированием.

«Модуль дает возможность в режиме реального времени оценить риски, с которыми может столкнуться нарушитель общих правил конкуренции и, возможно, предостеречь его от действий, наносящих урон и имеющих негативный эффект для конкуренции на трансграничных рынках», – отметил министр.