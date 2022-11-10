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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ НАЧИНАЕТ РАБОТУ ОНЛАЙН-МИССИЯ МВФ
12:20 11.11.2022
Миссия МВФ в пятницу начинает онлайн-дискуссии с представителями Украины по новой программе кредитования. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Ваграма Степаняна, которое имеется в распоряжении Укринформа.
По словам Степаняна, новые переговоры станут продолжением консультаций, проведённых в октябре в Вене.
“Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу Мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ. Диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене, Австрия. Работа миссии будет проходить в онлайн-режиме”, - рассказал Степанян.
Как сообщалось, 17-20 октября группа сотрудников МВФ встречалась в Вене с представителями украинских властей. Обсуждения касались последних макрофинансовых событий и перспектив, бюджета-2023 и связанных с ним потребностей Украины во внешнем финансировании, проблем финансового сектора и объединения различных государственных решений для поддержания макроэкономической стабильности.
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