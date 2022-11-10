Миссия МВФ в пятницу начинает онлайн-дискуссии с представителями Украины по новой программе кредитования. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Ваграма Степаняна, которое имеется в распоряжении Укринформа.

По словам Степаняна, новые переговоры станут продолжением консультаций, проведённых в октябре в Вене.

“Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу Мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ. Диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене, Австрия. Работа миссии будет проходить в онлайн-режиме”, - рассказал Степанян.

Как сообщалось, 17-20 октября группа сотрудников МВФ встречалась в Вене с представителями украинских властей. Обсуждения касались последних макрофинансовых событий и перспектив, бюджета-2023 и связанных с ним потребностей Украины во внешнем финансировании, проблем финансового сектора и объединения различных государственных решений для поддержания макроэкономической стабильности.