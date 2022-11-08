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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ОБНОВИЛА ПРОГРАММУ РАЗРАБОТКИ МЕЖГОССТАНДАРТОВ НА КОСМЕТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
10:29 09.11.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила изменения в Программу разработки межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию и применение техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
Как сообщает ЕЭК, проект изменений подготовлен в связи с исполнением более чем на 70% действующей программы.
Новая редакция программы, подготовленная с учетом предложений государств-членов, включает 53 позиции. Из них по 27 запланирована разработка новых межгосударственных стандартов, 25 из которых будут основываться на требованиях международных и региональных стандартов ИСО, ЕН и ОЭСР. По другим позициям программы предусмотрены внесение изменений в действующие межгосударственные стандарты или их пересмотр с учетом последних актуальных версий международных стандартов. В отношении незавершенных по предыдущей программе стандартов актуализированы сроки завершения их разработки.
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