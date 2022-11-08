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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ НА 5,4%
17:07 08.11.2022
Алкогольные В январе-сентябре 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий составило $107 млрд и увеличилось на 5,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.
Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался во всех государствах ЕАЭС: в Казахстане – на 6,9%, Кыргызстане – на 6,5%, России – на 5,2%, Беларуси – на 4,9%, Армении – на 0,5%.
Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых. Также увеличилось производство основных видов продукции животноводства.
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