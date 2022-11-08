Алкогольные В январе-сентябре 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий составило $107 млрд и увеличилось на 5,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался во всех государствах ЕАЭС: в Казахстане – на 6,9%, Кыргызстане – на 6,5%, России – на 5,2%, Беларуси – на 4,9%, Армении – на 0,5%.

Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых. Также увеличилось производство основных видов продукции животноводства.