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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕС И КАЗАХСТАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПАРТНЕРСТВЕ В СФЕРЕ СЫРЬЯ И НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
14:43 08.11.2022
Европейский Союз и Казахстан сегодня в кулуарах климатической конференции COP27, которая началась в Египте под председательством ООН, заключили меморандум о взаимопонимании в сферах добычи сырьевых материалов, производства аккумуляторных батарей и «зеленого» водорода, что отвечает стратегическим интересам обеих сторон. Такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии.
«… в ходе участия в COP27 в Египте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписали Меморандум о взаимопонимании, которым начинается партнерство между ЕС и Казахстаном. Соглашение направлено на обеспечение развития безопасных и стабильных поставок сырьевых материалов и продуктов переработки. Оно также направлено на развитие сетей производства возобновляемого водорода и цикла производства аккумуляторов, что должно ускорить зеленую и цифровую трансформацию обеих сторон», - говорится в документе, который цитирует Укринформ.
Как отмечается, партнерство между Казахстаном и ЕС будет развиваться по трем главным направлениям.
Первое касается развития более тесной экономической и промышленной интеграции в стратегически важных цепях производства сырьевых материалов, аккумуляторов и «зеленого» возобновляемого водорода. Для этого стороны будут определять приоритетные проекты в области возобновляемой энергетики для более широкого привлечения частных инвестиций. При этом стороны отмечают единые подходы к соблюдению высоких стандартов в охране окружающей среды, в социальной сфере и в системе управления. Партнерство между ЕС и Казахстаном предполагает привлечение новейших технологий в индустрию добычи и переработки, а также в развитие инновационных технологических решений.
Второе направление направлено на повышение устойчивости всего звена добычи сырьевых материалов, составляющих элементов по производству аккумуляторных батарей и «зеленого» водорода. Эта цель будет достигнута благодаря обеспечению прозрачности и полного информирования о мерах, касающихся инвестиций, операций и экспортных поставок, предусмотренных меморандумом.
Третье направление охватывает сотрудничество сторон в совместном развитии производственных возможностей, в подготовке персонала и развитии инноваций по темам, охватываемым действием Меморандума. Это касается, в частности, декарбонизации процессов добычи сырьевых материалов за счет использования возобновляемой энергии и внедрения цифровых технологий, переработки промышленных минеральных отходов с извлечением из них полезных сырьевых материалов.
ЕС и Казахстан обязались разработать дорожную карту на 2023-2024 годы по реализации меморандума. При этом они уже согласовали конкретные мероприятия на этом пути на следующие полгода с привлечением соответствующих финансовых и промышленных акторов из ЕС и Казахстана.
ЕС ищет пути снижения собственной зависимости в поставках сырья и редкоземельных элементов, главным образом от Китая, и ищет пути диверсификации таких поставок путем заключения соответствующих соглашений с третьими странами мира.
Стабильные поставки сырьевых материалов и редкоземельных элементов критически важны для развития новейших «зеленых» технологий и для достижения климатических целей ЕС к 2050 году.
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