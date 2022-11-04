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УКРАИНА В ОКТЯБРЕ ЭКСПОРТИРОВАЛА 6,9 МЛН ТОНН АГРОПРОДУКЦИИ


12:12 08.11.2022

В октябре 2022 года Украина экспортировала по всем маршрутам 6,9 млн т аграрной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"В октябре общий объем отгрузок с/х продукции всеми маршрутами составил 6,9 млн тонн", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что объемы экспорта пшеницы и кукурузы в октябре не превысили показателей сентября: пшеницы отгружено 2 млн т, а кукурузы - 2,3 млн т.

Рапса в октябре было экспортировано 778 тыс. т, что на 100 тыс. т больше, чем в сентябре. Экспорт подсолнечного масла в октябре составил 433 тыс. т (против 567 тыс. т в сентябре). В октябре шротов было экспортировано 457,2 тыс. т (на 66 тыс. т больше по сравнению с сентябрем).

Экспорт ячменя в октябре составил 383 тыс. т (на 14 тыс. т меньше, чем в предыдущем месяце). Семена подсолнечника экспортировали 290,4 тыс. т (почти на 90 тыс. т больше).

В Минагрополитики отмечают, что объемы экспорта сои в октябре по сравнению с сентябрем не изменились и составили более 25 тыс. т. При этом объемы экспорта соевых бобов сократились до 230 тыс. т, в то время как в сентябре они составили 240 тыс. т.

В общей структуре аграрного экспорта в октябре доля кукурузы составила 33,6%, пшеницы – 28,71%, рапса – 11,28%, семян подсолнечника – 4,21%, подсолнечного масла – 6,28%, шротов – 6,63 %, ячменя – 5,56%, соевых бобов – 3,34% и соевого масла – 0,38%.

В целом с 24 февраля объемы поставок зерновых, зернобобовых, масличных культур и продуктов их переработки составляют 26,2 млн т, из них – 10,2 млн т кукурузы и 5,4 млн т – пшеницы.

Общий объем отправлений за этот период в разрезе культур: 10,2 млн т – кукуруза (39,09%), 5,4 млн т – пшеница (20,62%), 2,4 млн т – рапс (9,01% ), 2,3 млн т – подсолнечное масло (8,85%), 2 млн т – семена подсолнечника (7,63%), 1,5 млн т – шроты (5,85%), 1,2 млн т – ячмень (4,67%), 972 тыс. т – соевые бобы (3,70%), 151 тыс. т – соевое масло (0,58%).

По данным Всеукраинского аграрного совета, Украина в сентябре экспортировала 6,9 млн т аграрной продукции. В частности, 3,9 млн тонн было поставлено через морские порты в рамках "зерновой инициативы".
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