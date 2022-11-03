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ЕЭК ПРОДЛИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ БУМАЖНЫХ ПАСПОРТОВ ПО ЕДИНОЙ ФОРМЕ НА САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ И ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ


17:51 03.11.2022

Коллегия ЕЭК по предложению Беларуси продлила до 15 декабря 2022 года возможность оформления в Армении, Республике Беларусь, Казахстане и Кыргызстане паспортов на самоходные машины и иные виды техники по единой форме, утвержденной Комиссией.

Российская Федерация со 2 ноября 2022 года приступает к оформлению только электронных паспортов на эту технику. При этом поставить на регистрационный учет технику, которая будет ввозиться из государств ЕАЭС с «бумажными» паспортами, оформленными по единой форме, можно будет до 15 декабря 2022 года.

Как сообщает ЕЭК, эта мера позволит сгладить разноскоростной переход государств-членов на оформление только электронных паспортов самоходных машин и других видов техники в Союзе.

Переход на оформление электронных паспортов самоходных машин в ЕАЭС позволит создать более благоприятные условия для свободного обращения самоходных машин на едином рынке ЕАЭС.

Вместе с тем в складывающихся экономических условиях и принимаемых мерах по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, реализация этого решения будет способствовать поддержанию стабильного производства названных выше видов техники.
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