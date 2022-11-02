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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ СПЕЦПОШЛИНЫ НА ПВХ-СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОННОГО ПРОФИЛЯ
10:33 03.11.2022
В Украине остановят действие специальной таможенной пошлины в отношении ПВХ-сырья, из которого производится профиль для окон, на время военного положения. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации Министерства экономики.
Решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле.
“Сейчас у нас действует пошлина в пользу национального производителя “Карпатнефтехим”. Но после начала войны это предприятие не работает. Учитывая большой спрос именно на оконную продукцию, мы предлагаем, временно, пока идет война, остановить действие этой спецпошлины. Это позволит насытить рынок оконной продукцией. Если национальный производитель возобновит производство, то специальная пошлина будет возвращена”, - заявил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, которого цитирует Укринформ.
По его словам, это должно стабилизировать рынок окон Украины, где в данное время наблюдается большой спрос.
Кроме того, принято решение прекратить антидемпинговое расследование в отношении ПВХ-профиля импортного производства независимо от страны происхождения в связи с истечением предельного срока действия такого расследования.
В конце июля Верховная Рада поддержала в целом проект закона "О внесении изменения в раздел XXII "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для обеспечения хранения зерновых и масличных культур".
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