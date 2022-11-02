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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ СТРАН ЕАЭС О НЕСОГЛАСИИ С ВВЕДЕНИЕМ ГОСЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ


16:45 02.11.2022

Коллегия ЕЭК утвердила новый Порядок рассмотрения комиссией обращения государства ЕАЭС о несогласии с решением другого государства-члена о введении или продлении срока государственного ценового регулирования на социально значимые товары.

Эти изменения предусмотрены «II Большим» Протоколом о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, в котором заложен новый механизм введения и продления госценового регулирования в странах евразийской «пятерки».

Как сообщает ЕЭК, вместо действующей в настоящее время двухэтапной процедуры введения госценового регулирования новый механизм предусматривает три этапа. На первом этапе государство-член может самостоятельно вводить государственное ценовое регулирование сроком до 90 календарных дней. В дальнейшем в случае необходимости государственное регулирование может быть продлено еще на 90 календарных дней. И введение, и продление носят уведомительный характер, то есть достаточно своевременно информировать об этом комиссию и другие стороны.

Повторное продление срока государственного ценового регулирования допускается еще на 60 календарных дней, но уже по согласованию с Комиссией.

Таким образом, максимальный срок применения государственного ценового регулирования по одному виду социально значимого товара не может превышать 240 календарных дней в течение 12 месяцев. При этом срок регулирования может быть как прерывным, так и непрерывным.

В этой связи порядок детализирует процедуру направления в комиссию обращений государств ЕАЭС о продлении срока введенного ранее ценового регулирования и о несогласии с решением другого государства-члена о введении или продлении им срока государственного ценового регулирования. Также порядок определяет процедуру рассмотрения таких обращений в комиссии и принятие по ним соответствующих решений.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, новый порядок позволит оптимизировать процедурные моменты, связанные с применением государствами такой исключительной меры, как государственное ценовое регулирование.

«Вступление в силу сегодняшнего решения коллегии ЕЭК произойдет не ранее вступления в силу изменений в договор о ЕАЭС, предусмотренных протоколом, который сейчас проходит процедуру ратификации в странах Союза», – отметил министр ЕЭК.
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