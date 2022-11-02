В январе-сентябре текущего года экспорт украинских товаров в страны СНГ (без РФ и Беларуси) составил 1,27 млрд долларов, что на 23,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

Она уточнила, что более чем наполовину сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном, что связано с усложнением логистических путей из-за блокирования черноморских портов. В то же время экспорт в Молдову вырос на 15% благодаря тому, что страна стала одним из транзитных направлений для украинских товаров.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины начал подготовку законопроекта о денонсации договора о зоне свободной торговли (СНГ) от 18 октября 2011 года.