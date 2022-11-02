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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК СОВЕРШЕНСТВУЕТ СИСТЕМУ ТАМОЖЕННОГО ОСМОТРА ЛИЦ, БАГАЖА И РУЧНОЙ КЛАДИ


14:45 02.11.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии 1 ноября утвердила единые типовые требования к системе осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади.

Как сообщает ЕЭК, это позволяет гармонизировать подходы государств Евразийского экономического союза при осуществлении таможенного контроля на всей внешней союзной границе.

«Совершенствование таможенного регулирования в рамках ЕАЭС – одно из важных направлений нашей Стратегии-2025, – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. – В ней, в частности, есть пункт о совершенствовании и унификации типовых требований к техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, включая систему осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади. Эту задачу нужно было решить до конца нынешнего года, и мы ее успешно выполнили».

Задача таможенных органов – не допускать ввоза и вывоза товаров, представляющих опасность для граждан стран ЕАЭС, а также товаров, подпадающих под запреты и ограничения.

В Союзе в пунктах пропуска не было единых для всех государств-членов требований к системе осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади. Каждая страна работала в соответствии со своим законодательством, из-за чего в аэропортах, морских и речных портах, железнодорожных вокзалах, автомобильных терминалах периодически возникали проблемные для участников внешнеэкономической деятельности ситуации, связанные с различиями в установленных странами требованиях к системам контроля. Комиссия и эксперты стран ЕАЭС устранили эти различия.

Типовые требования к обустройству и техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, не только снизят риск незаконного перемещения товаров с нарушением таможенных требований, но и позволят сократить время проведения таможенных операций на границе.
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