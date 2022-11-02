Почтовый оператор "Укрпочта" не планирует прекращать работу в условиях, когда нет электричества или связи, население сможет получить фактически все услуги. Об этом заявил генеральный директор украинской компании Игорь Смелянский во время брифинга, организованного Медиацентром Украина - Укринформ.

"Укрпочта не планирует прекращать работу в условиях, когда нет электричества или связи. Мы разработали все процедуры, которые позволяют нам работать. Например, мы закупаем генераторы, а также устанавливаем Starlink на базовых точках. Благодаря этому, в частности, можем в дальнейшем предоставлять базовые услуги для населения", - отметил Игорь Смелянский, которого цитирует Укринформ.

Он уточнил, что Укрпочта может предоставлять такие услуги, как оплата коммунальных платежей, выдача пенсий и социальных платежей, оформление всех типов отправлений, а также продажа товаров первой необходимости.

"Мы будем работать в дальнейшем. Если Укрпочта может предоставлять услуги на освобожденных территориях, компания сможет сделать это и в других регионах Украины", - резюмировал генеральный директор Укрпочты.

АО "Укрпочта" возобновило работу уже более 48 отделений в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Услуги предоставляются для более 100 населенных пунктов.