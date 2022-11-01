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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ «ДУНАЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ПУТЬ»
14:44 01.11.2022
ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) отреагировало на выход России из соглашения о «зерновом коридоре» запуском проекта «Дунайский зерновой путь». Об этом сообщает генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в Фейсбуке.
«Еще летом мы предполагали, что Россия может в любой момент попытаться сорвать «Зерновую инициативу». Поэтому упорно и системно развивали наш проект «Дунайский зерновой путь». В частности, УДП инвестировало в создание собственной перевалки зерновых. Мы также договорились с нашими румынскими партнерами – группой компаний TTS – о более быстрой и эффективной схеме перевалки в порту Констанцы. Наш «Дунайский зерновой путь» уже начинает работать», - отметил Москаленко, которого цитирует Укринформ.
По его словам, речь идет о «безопасной и гарантированной доставке аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется УДП».
Гендиректор УДП уточнил, что за счет более быстрого процесса погрузки и разгрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%. Владельцам груза уже не придется нести финансовые потери из-за длительных ожиданий в очереди у терминала.
Отмечается, что важная составляющая проекта – оснащение судов системами онлайн контроля, видеонаблюдения и увеличение числа судоводителей в экипаже. Это существенно увеличивает эффективность работы флота. По нашим прогнозам, в будущем баржевый караван сможет совершать до двух рейсов в месяц.
На втором этапе реализации проекта «Дунайский зерновой путь» предполагается строительство новых барж, ведь мы фактически исчерпали возможность увеличения «тоннажа». Кроме того, уже в ближайшее время начинается модернизация тяги - капитальный ремонт самоходного флота с заменой двигателей.
Москаленко констатировал, что руководство Министерства инфраструктуры принципиально поддержало предложения. УДП предлагает направить в программы развития львиную долю прибыли в этом году (после уплаты налогов и дивидендов). Ведь ситуация требует быстрых действий и конкретных результатов.
Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля по предложению ООН Турция и генсекретарь ООН подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов из портов «Одесса», «Черноморск» и «Пивденный».
29 октября Российская Федерация заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы, обосновав свое решение атакой на корабли черноморского флота в Севастопольской бухте, в которой она обвинила Украину и Великобританию.
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