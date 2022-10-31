Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по ЕАЭС в сентябре по сравнению с августом 2022 года составил 99,5%, с декабрем 2021 года – 100,9%.

Как сообщает ЕЭК, выше, чем по ЕАЭС, прирост цен по сравнению с декабрем 2021 года зафиксирован в Беларуси – на 19,8% и Казахстане – на 9,4%. При этом отмечено снижение цен в Армении – на 25,7%, Кыргызстане – на 5,7% и в России – на 1,7%.

Прирост цен производителей продукции растениеводства по сравнению с декабрем 2021 года зафиксирован в Беларуси – на 17,8% и Казахстане – на 9,9%. Наблюдалось снижение в Армении – на 35,9%, Кыргызстане – на 12,9% и в России – на 6,6%. Цены производителей продукции животноводства за этот период выросли во всех государствах-членах, при этом наибольшее увеличение цен отмечалось в Беларуси – на 20,4% и Армении – на 12,5%.