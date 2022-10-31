|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ ДОГОВОРИЛАСЬ О ПОСТАВКАХ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 12 СТРАН
09:59 01.11.2022
Министерство иностранных дел продолжает активную работу с международными партнерами по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальное ожидается в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки”, – заявил министр, которого цитирует Укринформ.
Он напомнил, что соответствующее поручение поставил глава государства, а МВД, Минэнерго и другие органы власти и государственные предприятия составили и обновляют список нужд. МИД Украины обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО.
Кроме того, дипломаты обрабатывают запросы непосредственно с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран.
По его словам, среди оборудования, получаемого Украиной, генераторы разных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и другое.
“Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которые откликнулись на наш срочный запрос. Украина всегда будет помнить тех, кто был с нами в трудный час испытаний”, - подчеркнул глава МИД.
Во время утренней атаки 31 октября были поражены 10 регионов Украины, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2022
Курсы в банках
на 01.11.2022
Конвертация в банках
на 01.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте