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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРИНЯТА ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ СТРАН СНГ НА 2023 ГОД
13:21 31.10.2022
Принята тарифная политика железных дорог государств – участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2023 фрахтовый год.
Тарифная политика принята на XXXI Тарифной конференции железнодорожных администраций – участниц тарифного соглашения, которая прошла в режиме онлайн 25-28 октября 2022 года
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, тарифная политика разработана в соответствии с основными принципами Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств-участников Содружества, утвержденной Советом глав СНГ в октябре 1996 года.
Функции Управления делами Тарифной политики в 2023 году возложены на железнодорожную администрацию Казахстана.
Тарифная политика СНГ на 2023 год будет размещена на официальном сайте ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», а также на официальном сайте Белорусской железной дороги (раздел «Грузовые перевозки»). В Тарифную политику СНГ также включены базовые тарифные условия Белорусской железной дороги на 2023 год.
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