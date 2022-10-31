Принята тарифная политика железных дорог государств – участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2023 фрахтовый год.

Тарифная политика принята на XXXI Тарифной конференции железнодорожных администраций – участниц тарифного соглашения, которая прошла в режиме онлайн 25-28 октября 2022 года

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, тарифная политика разработана в соответствии с основными принципами Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств-участников Содружества, утвержденной Советом глав СНГ в октябре 1996 года.

Функции Управления делами Тарифной политики в 2023 году возложены на железнодорожную администрацию Казахстана.

Тарифная политика СНГ на 2023 год будет размещена на официальном сайте ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», а также на официальном сайте Белорусской железной дороги (раздел «Грузовые перевозки»). В Тарифную политику СНГ также включены базовые тарифные условия Белорусской железной дороги на 2023 год.