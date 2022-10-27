В СНГ нужно развивать кооперацию и выпускать совместные товары. Это подчеркнул премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета глав правительств СНГ в Астане.

Одним из осязаемых результатов повышения эффективности кооперации он назвал реализацию совместных проектов.

"Мы сделали серьезный шаг вперед в этом направлении в формате ЕАЭС, подписали перечень из семи инфраструктурных проектов по развитию евразийских транспортных коридоров в направлениях Восток - Запад, Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Пояс и путь". Также в ЕАЭС мы работаем над совместными проектами промышленной кооперации, чтобы максимально эффективно использовать преимущества и компетенции каждого из государств, решить вопросы импортозамещения, создания новых производств и новых рабочих мест", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

"Считаю, что этот опыт, который мы сейчас нарабатываем в рамках ЕАЭС, надо использовать и на площадке Содружества. Нужны предложения по расширению кооперационного сотрудничества с выпуском совместных конкурентоспособных и востребованных продуктов", - подчеркнул премьер-министр.

"Мы прекрасно понимаем, что многие государства мира рассматривают наши страны исключительно в виде источника сбыта своих товаров и вычерпывания тех ресурсов, которыми мы обладаем. Этому надо противопоставить абсолютно естественную реакцию: мы должны использовать наши преимущества самостоятельно, не отдавая их в чьи-либо руки", - резюмировал глава белорусского правительства.

Кроме того, Роман Головченко заявил, что СНГ необходимо расширять взаимодействие с ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

"Надо интенсифицировать сопряжение региональных интеграционных процессов в целях экономической консолидации Евразии. Особое внимание предлагаем уделить расширению взаимодействия Содружества с организациями, с которыми нас сближают общие интересы в сфере противодействия вызовам и угрозам, - это ЕАЭС, ОДКБ и ШОС", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что этот год выдался непростым для Беларуси, России и других стран Содружества. Он подчеркнул, что все страны справились с разного рода вызовами и продемонстрировали устойчивость к внешним шокам.