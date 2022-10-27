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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ГОЛОВЧЕНКО РАССКАЗАЛ ОБ ИНИЦИАТИВАХ БЕЛАРУСИ В СНГ


09:59 31.10.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал об инициативах Беларуси во время заседания Совета глав правительств СНГ в Астане.

"Для всестороннего укрепления Содружества Беларусь в последнее время выступила с рядом новых инициатив. Так, в прошлом году в рамках белорусского председательства мы смогли ускорить процесс согласования проекта соглашения о свободной торговле услугами, которое находилось в переговорном процессе более 10 лет. С учетом того, что данный документ находится в высокой степени готовности, надеюсь, сегодня мы сможем принять по нему итоговое решение и выйти на его подписание на следующем заседании Совета глав правительств СНГ", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

В текущем году в целях минимизации последствий санкционного давления по предложению Беларуси Экономическим советом СНГ одобрен перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы. "Этот документ имеет исключительную важность для недопущения снижения темпов торгово-экономического сотрудничества между странами Содружества. Пользуясь случаем, хотел бы попросить коллег дать поручение исполнителям в ваших странах максимально ответственно подойти к выполнению этого перечня, а Исполком СНГ хочу попросить продолжить мониторинг его реализации", - обратился к участникам заседания премьер-министр.

Еще одна инициатива белорусской стороны связана с необходимостью активизации работы отраслевых советов Содружества, прежде всего в части оперативного реагирования на возникающие экономические вызовы. "Считаю, что именно эти структуры могут и должны быть генераторами новых предложений по углублению сотрудничества в своих сферах и выработке, если это необходимо, антикризисных мер", - добавил глава белорусского правительства.

В целях обеспечения продовольственной безопасности Беларусь выступает за дальнейшее формирование общего аграрного рынка и поддержание устойчивости сельскохозяйственного производства. Роман Головченко подчеркнул, что очень важна самодостаточность государств Содружества в области селекции, семеноводства и племенного животноводства, средств защиты растений.

"Кроме того, мы обязаны эффективно выстроить новые или модернизировать действующие транспортные коридоры. Также необходимо принять меры по дальнейшему упрощению таможенного регулирования - сокращению сроков, внедрению сквозных цифровых технологий. Мы должны ставить цель практически бесшовно перемещать наши товары", - резюмировал премьер-министр.
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