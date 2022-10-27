Украинские аграрии по состоянию на 27 октября 2022 года уже собрали 30,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур или 70% от общей площади. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«На 27 октября 2022 года уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 7,7 млн га (70%) при урожайности 39,9 ц/га, намолочено 30,9 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

При этом пшеницы намолочено 19,4 млн тонн с 4,7 млн га (100% посевных площадей) при урожайности 41,2 ц/га, ячменя - 5,6 млн тонн с площади 1,6 млн га (100%) при урожайности 35,1 ц/га, гороха – 261 тыс. тонн с 111,5 тыс. га (100%) при урожайности 23,4 ц/га и рапса – 3,2 млн тонн семян с 1,1 млн га (100%) при урожайности 28,9 ц/га.

Кроме того, аграрии намолотили 4,5 млн тонн кукурузы на зерно при урожайности 53,7 ц/га с 832 тыс. га (20% от общей площади посевов), 149 тыс. тонн - гречихи при урожайности 13,6 ц/га с площади 109 тыс. га (93%) и 98 тыс. тонн – проса при урожайности 23,2 ц/га с 42 тыс. га (95%).

Продолжается сбор подсолнечника, он произведен на площади 3,7 млн га (80%) и намолочено 8,2 млн тонн семян при урожайности 21,9 ц/га. Уже собрано 2,6 млн тонн сои при урожайности 23,6 ц/га, площадь – 1,1 млн га (72%).

Сахарной свеклы накопано 5,2 млн тонн на площади 105 тыс. га (59%) при урожайности 489 ц/га.

Сельхозтоваропроизводители Днепропетровской и Одесской областей намолотили более 2,5 млн тонн зерна, а Винницкой, Кировоградской и Хмельницкой областей - более 2 млн тонн зерна каждая.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 61,1 ц/га.