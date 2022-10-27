В Евразийском экономическом союзе создадут консорциум вузов государств-членов, деятельность которого будет направлена на подготовку профильных кадров для евразийской интеграции. Об этом 27 октября сообщил советник председателя коллегии ЕЭК Владимир Ковалев в рамках выступления перед студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений МИД России.

Как сообщает ЕЭК, в марте 2022 года между Комиссией и МГИМО была подписана программа сотрудничества.

«В рамках нашей программы сотрудничества проводится большая работа по подготовке специализированной магистерской программы по тематике евразийской экономической интеграции. Для ее реализации по сетевому модульному принципу будет создан консорциум на базе МГИМО с привлечением на паритетной основе заинтересованных вузов-партнеров стран Союза. На сегодняшний день уже достигнута договоренность об участии в проекте ведущих вузов Армении, Беларуси (Белорусский государственный университет) и Кыргызстана (Дипломатическая академия им. К. Дикамбаева). Подготовка кадров должна начаться в 2023 году», – отметил в ходе выступления Владимир Ковалев.

Планируется, что деятельность консорциума в перспективе станет основой профессиональной подготовки специалистов, уже вовлеченных в работу по евразийской тематике в органах государственного управления стран Союза, а также тех, кто хотел бы связать свою профессиональную деятельность с работой в комиссии и других профильных организациях. Обучение будет построено на основе проектного подхода с участием лекторов-практиков из ЕЭК, студентам предоставят возможность пройти стажировку в комиссии, а дипломные проекты планируется посвящать злободневным вопросам повестки дня Евразийского экономического союза.

Как подчеркнул Владимир Ковалев, «это позволит обеспечить качественно новый подход к подготовке специалистов для ЕАЭС. На его основе в будущем может быть запущена полномасштабная кадровая платформа».