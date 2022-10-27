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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПРОВЕЛА ТЕСТОВЫЙ ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ЕВРОПЫ
10:47 28.10.2022
Акционерное общество «Энергетическая компания Украины» провело тестовую импортную поставку электроэнергии из Словакии. Об этом сообщает ЭКУ.
«В целях поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») осуществил первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года», – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Право на осуществление импорта компания получила в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, проведенного 25 октября оператором национальной системы передачи «Укрэнерго».
Генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко отметил значительное увеличение рисков устойчивого прохождения отопительного периода из-за ракетных обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры.
«Как государственный трейдер мы ищем возможности и инструменты, позволяющие снизить эти риски. Осуществление тестовых поставок – часть работы. Техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину – это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению», – заявил он.
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