СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

УКРАИНА ПРОВЕЛА ТЕСТОВЫЙ ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ЕВРОПЫ

10:47 28.10.2022 Акционерное общество «Энергетическая компания Украины» провело тестовую импортную поставку электроэнергии из Словакии. Об этом сообщает ЭКУ. «В целях поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») осуществил первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года», – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ. Право на осуществление импорта компания получила в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, проведенного 25 октября оператором национальной системы передачи «Укрэнерго». Генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко отметил значительное увеличение рисков устойчивого прохождения отопительного периода из-за ракетных обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры. «Как государственный трейдер мы ищем возможности и инструменты, позволяющие снизить эти риски. Осуществление тестовых поставок – часть работы. Техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину – это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению», – заявил он.