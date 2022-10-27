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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МАГАТЭ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ С ЯДЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ
16:07 27.10.2022
Украина предоставляет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) полную информацию о любой операции с ядерными материалами. Об этом сообщил и.о. председателя Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.
"Украина выполняет свои обязательства в соответствии с соглашением о гарантиях нераспространения и дополнительного протокола к этому соглашению. Мы сообщаем МАГАТЭ о нашем ядерном материале и о намерениях относительно ядерного материала, о технологии, которую мы используем на тех или иных радиационно опасных установках", - сказал Кориков, которого цитирует Укринформ.
Он подчеркнул, что Украина открыта и к визитам МАГАТЭ, в том числе незаявленным. Кроме того, у нас ведутся реестры радиационных отходов, источников ионизирующего излучения.
"Это информация, которая имеется, в том числе, и МАГАТЭ", - отметил Кориков.
Он сообщил, что Украина отчитывается в МАГАТЭ о любой операции с ядерными материалами. На украинских АЭС внедрена система онлайн-мониторинга по ядерному материалу.
Кориков также отметил, что миссия МАГАТЭ на два ядерных объекта в Украине ожидается уже в ближайшее время. По его словам, на этих объектах регулярно проходят инспекции МАГАТЭ: последняя из них произошла месяц назад и никаких нарушений не выявила.
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