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В УКРАИНЕ РАЗОБЛАЧИЛИ СХЕМУ КОНТРАБАНДЫ СИГАРЕТ ИЗ БЕЛАРУСИ НА СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ


10:11 27.10.2022

Сотрудники ГБР разоблачили масштабную схему контрабанды табачных изделий из Беларуси под видом транзита через Украину, двум инспекторам таможни объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Задокументирован ввоз участниками схемы более 50 млн пачек сигарет на 440 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за невозможности прямых поставок из Беларуси организаторы проложили маршрут контрабанды через Европу. В сопроводительных документах для европейских контрольных служб они указывали, что товар якобы следует транзитом в Грузию. Но на румынско-украинской границе грузовики с сигаретами проезжали уже по другим документам – как пустой транспорт.

"Работники таможни принимали эти фальшивые документы и не составляли никаких протоколов о ввозе сигарет. При этом они точно знали, что находится в грузовиках", - отмечают в бюро.

По информации правоохранителей, нелегально ввозимые сигареты продавали на территории Украины. По предварительным подсчетам, государственный бюджет потерял 80 млн гривень таможенных платежей и налогов.

Двум старшим государственным инспекторам Черновицкой таможни сообщено о подозрении в соучастии в уклонении от уплаты обязательных платежей по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупных размерах, в умышленном введении в обращение опасной продукции, служебном подлоге, а также превышении власти, повлекшие тяжкие последствия. Им грозит лишение свободы до 10 лет.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от должности.

Досудебное расследование по другим участникам схемы продолжается.
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