|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ РАЗОБЛАЧИЛИ СХЕМУ КОНТРАБАНДЫ СИГАРЕТ ИЗ БЕЛАРУСИ НА СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
10:11 27.10.2022
Сотрудники ГБР разоблачили масштабную схему контрабанды табачных изделий из Беларуси под видом транзита через Украину, двум инспекторам таможни объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Задокументирован ввоз участниками схемы более 50 млн пачек сигарет на 440 тыс. долларов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, из-за невозможности прямых поставок из Беларуси организаторы проложили маршрут контрабанды через Европу. В сопроводительных документах для европейских контрольных служб они указывали, что товар якобы следует транзитом в Грузию. Но на румынско-украинской границе грузовики с сигаретами проезжали уже по другим документам – как пустой транспорт.
"Работники таможни принимали эти фальшивые документы и не составляли никаких протоколов о ввозе сигарет. При этом они точно знали, что находится в грузовиках", - отмечают в бюро.
По информации правоохранителей, нелегально ввозимые сигареты продавали на территории Украины. По предварительным подсчетам, государственный бюджет потерял 80 млн гривень таможенных платежей и налогов.
Двум старшим государственным инспекторам Черновицкой таможни сообщено о подозрении в соучастии в уклонении от уплаты обязательных платежей по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупных размерах, в умышленном введении в обращение опасной продукции, служебном подлоге, а также превышении власти, повлекшие тяжкие последствия. Им грозит лишение свободы до 10 лет.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от должности.
Досудебное расследование по другим участникам схемы продолжается.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.10.2022
Курсы в банках
на 27.10.2022
Конвертация в банках
на 27.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте