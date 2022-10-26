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ЛОУКОСТЕР «ПОБЕДА» С 28 ОКТЯБРЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ В МИНСК

16:23 26.10.2022 С 28 октября лоукостер «Победа» (Группа «Аэрофлот») открывает новые регулярные рейсы Москва-Минск-Москва. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск️. Согласно информации, полеты будут выполняться из московского аэропорта Внуково ежедневно. Напомним, что «Победа» с 9 июня летает из Санкт-Петербурга в Минск 3 раза в неделю.