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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛОУКОСТЕР «ПОБЕДА» С 28 ОКТЯБРЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ В МИНСК
16:23 26.10.2022
С 28 октября лоукостер «Победа» (Группа «Аэрофлот») открывает новые регулярные рейсы Москва-Минск-Москва. Об этом сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск️.
Согласно информации, полеты будут выполняться из московского аэропорта Внуково ежедневно.
Напомним, что «Победа» с 9 июня летает из Санкт-Петербурга в Минск 3 раза в неделю.
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