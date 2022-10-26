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ЕЭК ПОДГОТОВИЛА ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УЧЕТА ТОВАРОВ УЭО


14:35 26.10.2022

Инициативы по совершенствованию права Евразийского экономического союза, регулирующего вопросы функционирования института уполномоченного экономического оператора (УЭО), обсуждены на заседании рабочей группы при консультативном комитете по развитию института УЭО под руководством директора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергея Владимирова.

Как сообщает ЕЭК, основной темой заседания был подготовленный Евразийской экономической комиссией проект типовых требований к системе учета товаров УЭО. Этот вопрос актуален как для таможенных органов, так и для бизнеса, поскольку речь идет об обеспечении прослеживаемости товаров, начиная с этапа таможенного оформления до их учета в хозяйственной деятельности лица. Это позволит в дальнейшем предоставлять дополнительные упрощения.

«Комиссия полагает, что эти требования впоследствии могут стать основой для расширения упрощений, в том числе с учетом международных стандартов и международной практики», – отметил Сергей Владимиров.

Также обсужден проект изменений Таможенного кодекса ЕАЭС, потребность в которых возникла в рамках его правоприменительной практики в части УЭО. Это касается вопросов потенциального расширения спектра упрощений, взаимного признания УЭО с третьими странами и т.д.

Институт уполномоченного экономического оператора – это международно признанный стандарт партнёрской программы, а УЭО – особая категория лиц, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям.

Рабочая группа по развитию института УЭО в государствах ЕАЭС создана в 2014 году. Она вырабатывает предложения по совершенствованию и развитию в Союзе института уполномоченного экономического оператора.
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