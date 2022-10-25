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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УТВЕРДИЛА ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2023 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ СТАТИСТИКИ
16:09 25.10.2022
На заседании консультативного комитета по статистике при коллегии Евразийской экономической комиссии утвержден согласованный с государствами-членами план действий на 2023 год по реализации Программы развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2021-2025 годы.
Как сообщает ЕЭК, одобрен также проект Программы статистических работ ЕЭК на 2023 год.
Участники заседания заслушали информацию о результатах работы по формированию унифицированного перечня услуг на основе международных рекомендаций по статистике внешней торговли услугами и итогах апробации методологических подходов к оценке качества статистики ЕАЭС. Кроме того, были обсуждены итоги сопоставления «зеркальных» данных статистики взаимной торговли товарами между государствами-членами за 2021 год.
Также на заседании был рассмотрен проект Классификации природоохранной деятельности и затрат на охрану окружающей среды.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев отметил актуальность вопроса охраны окружающей среды в современном мире и предложил департаменту статистики обсудить с академическими кругами стран ЕАЭС проблематику статистического измерения ущерба от антропогенной деятельности, наносимого окружающей природной среде.
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