ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК УТВЕРДИЛА ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2023 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ СТАТИСТИКИ


16:09 25.10.2022

На заседании консультативного комитета по статистике при коллегии Евразийской экономической комиссии утвержден согласованный с государствами-членами план действий на 2023 год по реализации Программы развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2021-2025 годы.

Как сообщает ЕЭК, одобрен также проект Программы статистических работ ЕЭК на 2023 год.

Участники заседания заслушали информацию о результатах работы по формированию унифицированного перечня услуг на основе международных рекомендаций по статистике внешней торговли услугами и итогах апробации методологических подходов к оценке качества статистики ЕАЭС. Кроме того, были обсуждены итоги сопоставления «зеркальных» данных статистики взаимной торговли товарами между государствами-членами за 2021 год.

Также на заседании был рассмотрен проект Классификации природоохранной деятельности и затрат на охрану окружающей среды.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев отметил актуальность вопроса охраны окружающей среды в современном мире и предложил департаменту статистики обсудить с академическими кругами стран ЕАЭС проблематику статистического измерения ущерба от антропогенной деятельности, наносимого окружающей природной среде.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2022
валюта курс
EUR 2.4274
USD 2.4820
RUB 4.0510
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4322 +0.0048
USD 2.4768 -0.0052
RUB 4.0399 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4360 2.4430
USD 2.4780 2.4850
RUB 3.1000 4.0400
подробнее

Конвертация в банках
на 25.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9780 0.9850
EUR/RUB 60.3000 76.0000
USD/RUB 61.3000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте