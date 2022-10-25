Компания «Уральские авиалинии» отменила полетную программу в Минск и перенесла ее старт на весну 2023 года. Об этом сообщается на сайте компании.

«Это связано с низким предварительным спросом, обусловленным текущей геополитической ситуацией в мире», - говорится в сообщении.

Напомним, что первые рейсы из Перми и Екатеринбурга в Национальный аэропорт Минск должны были состояться 26 октября. Авиакомпания планировала выполнять рейсы в белорусскую столицу дважды в неделю.