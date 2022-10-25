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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ПЕРЕДУМАЛА ЛЕТАТЬ В МИНСК
14:32 25.10.2022
Компания «Уральские авиалинии» отменила полетную программу в Минск и перенесла ее старт на весну 2023 года. Об этом сообщается на сайте компании.
«Это связано с низким предварительным спросом, обусловленным текущей геополитической ситуацией в мире», - говорится в сообщении.
Напомним, что первые рейсы из Перми и Екатеринбурга в Национальный аэропорт Минск должны были состояться 26 октября. Авиакомпания планировала выполнять рейсы в белорусскую столицу дважды в неделю.
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