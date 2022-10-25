Внешний долг в целом по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) на суммарной основе по состоянию на 1 июля 2022 года снизился по сравнению с 1 июля 2021 года на $3,1 млрд.

Как сообщает ЕЭК, снижение внешнего долга произошло в Армении, Казахстане и России на 0,9%, 1,7% и 0,5% соответственно. В других государствах-членах внешний долг вырос: в Беларуси – на 4,3%, в Кыргызстане – на 2,7%.

В процентах к ВВП внешний долг снизился во всех странах ЕАЭС.

Высокое покрытие внешнего долга международными резервами обеспечено только в России – 124,1%. В других государствах-членах этот показатель составлял от 17% до 28%. На 1 июля 2022 года по сравнению с соответствующей датой прошлого года показатель покрытия внешнего долга международными резервами повысился только в Армении.