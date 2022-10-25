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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЛИТОВСКИЕ МАГАЗИНЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К БЕЛОРУССКИМ ТОВАРАМ


11:39 25.10.2022

В Литве в магазинах белорусские и российские товары заменены на товары из других стран, пишет портал LRT.lt.

Некоторые сети утверждают, что обнаружили совершенно новых поставщиков, с которыми не было контактов до конца февраля. Эксперт говорит, что оказалось, что российские и белорусские товары не самые нужные для литовцев, люди предпочитают западные и литовские продукты.

Российские и белорусские товары исчезли с прилавков литовских магазинов в конце февраля.

Правда, их иногда еще можно найти в магазинах, некоторые продавцы говорят, что распродают остатки со складов. В социальной сети Facebook появилось фото, на котором в супермаркете виден товар с русским названием и российским штрих-кодом. Представитель торгового центра говорит, что эти чайники сразу убрали с продажи.

«Это был нестандартный товар, а это значит, что он продавался около месяца. И этот продукт был сделан в Китае, но с российским штрих-кодом, потому что он в первую очередь предназначался для российского рынка», - сказала Вайда Будрене, руководитель отдела коммуникаций Iki.

Она утверждает, что после изъятия российских и белорусских товаров ассортимент магазинов беднее не стал, так как в основном пришлось отказаться от крепких алкогольных напитков. По ее словам, потребовалось больше усилий, чтобы найти кого-то, кто мог бы заменить российский ассортимент.

«Мы сделали это, поставив больше украинских товаров, т. е. в категории сладостей мы показали, что у нас есть и украинские сладости», - сказала В. Будрене.

Представитель торговой сети Aibė утверждает, что заменить российские или белорусские товары было непростой задачей. Однако удалось быстро найти новых поставщиков и расширить ассортимент. Таким образом, на прилавках магазинов появились товары из стран, с которыми до конца февраля не было отношений.

«Мы искали импортных поставщиков, нам повезло, в одном случае, даже такой дефицитный продукт, как сода, был в наличии, потому что мы покупаем ее в Италии, а соль покупаем в Польше. В поисках аналогов товаров мы нашли и других поставщиков, с которыми начали сотрудничество», - сказала Жидре Баскутите, директор коммерческого отдела Aibė.

Доцент Линета Рамонене говорит, что российские и белорусские товары не были в Литве самыми необходимыми, исключение - соль.

«Если посмотреть на долю российских и белорусских продуктов в супермаркетах, проценты во всех супермаркетах были очень низкими. В результате можно предположить, что литовцы предпочитают западные продукты или литовские товары, особенно если речь идет о продуктах питания», – сказала доцент Университета управления и экономики ISM Л. Рамонене.

Представители торговых центров уверяют, что не собираются возвращаться к российским или белорусским товарам.
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