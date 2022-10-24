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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕБРР ВЫДЕЛИТ УКРАИНЕ ДО ТРЕХ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО ДО КОНЦА 2023 ГОДА
15:45 24.10.2022
Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 миллиардов евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.
В ЕБРР отметили, что с начала войны в Украине было выделено более 1 миллиарда евро финансовой помощи, и эту цифру планируется утроить до конца 2023 года.
«Основное внимание будет уделено поддержке «реальной» экономики – энергетической и продовольственной безопасности, восстановлению железнодорожной инфраструктуры и поддержке фармацевтической промышленности», - говорится в пресс-релизе ЕБРР, который цитирует Укринформ.
Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо отметила, что недавняя встреча в Украине с президентом Владимиром Зеленским не оставила у нее «никаких сомнений в масштабе необходимой помощи, и ЕБРР полон решимости сделать все возможное, чтобы сыграть свою роль».
В сентябре в ЕБРР заявили, что дополнительно выделят Укрзализныце 98,5 миллиона евро в поддержку ликвидности.
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