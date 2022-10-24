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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИСТОЧНИКИ И МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМКООПЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛИЛИ В ЕАЭС
10:18 24.10.2022
Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании 20 октября в Ереване впервые за десять лет существования ЕЭК выработали согласованные подходы по источникам и механизму льготного финансирования промышленной кооперации за счет дополнительно сформированных бюджетных средств Союза.
Как сообщает ЕЭК, наиболее перспективные многосторонние проекты в ЕАЭС благодаря этому инструменту получат финансовую поддержку через субсидирование ставки по кредитам, выданным международными и национальными финансовыми организациями Союза.
Согласно принятым документам для дальнейшей организации работы государства-члены подтвердили необходимость разработки единых правил и приоритетов по финансированию кооперационных проектов.
«Главы правительств стран Евразийского экономического союза поддержали необходимость наделения Комиссии новыми полномочиями для организации деятельности на наднациональном уровне по работе с проектами и оказанию финансовой поддержки. При этом ключевыми приоритетами для нас являются – участие в проекте трех и более сторон, формирование добавленной стоимости в кооперационной цепочке, финансовая эффективность и устойчивость, рост объемов взаимной торговли и инвестиций», – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
В соответствии с планами дальнейшей работы в этом направлении в течение 2023 года будут рассмотрены вопросы о новых полномочиях ЕЭК, разработке и принятии порядка финансирования, утверждении единых критериев и отраслей для реализации кооперационных проектов, детальном механизме финансирования и ряд других.
«Это позволит нам перейти на новый уровень интеграции в реальном секторе экономики», – резюмировал министр ЕЭК.
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