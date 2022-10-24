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В ПУНКТЕ ПРОПУСКА МЯДИНИНКАЙ 24 ОКТЯБРЯ ДО 11:00 БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
08:45 24.10.2022
24 октября с 8:00 до 11:00 в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский – Каменный Лог) из-за ремонтных работ будет отсутствовать электроснабжение. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси со ссылкой на информацию литовской таможни.
В Госпогранкомитете рекомендуют выбирать оптимальный маршрут с помощью мобильного приложения Граница Беларуси и следить за обстановкой в пунктах пропуска на портале ведомства.
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