24 октября с 8:00 до 11:00 в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский – Каменный Лог) из-за ремонтных работ будет отсутствовать электроснабжение. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси со ссылкой на информацию литовской таможни.

В Госпогранкомитете рекомендуют выбирать оптимальный маршрут с помощью мобильного приложения Граница Беларуси и следить за обстановкой в пунктах пропуска на портале ведомства.