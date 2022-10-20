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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ ОСТАВИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 25%
14:49 20.10.2022
Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами Нацбанка, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой.
Так, потребительская инфляция в Украине составила до 24,6% г/г в сентябре, а базовая инфляция превысила 20% г/г. По предварительным оценкам Нацбанка, ускорение инфляции продолжается и в октябре.
«Поддержание курсовой стабильности и защита международных резервов требует обеспечения привлекательной доходности гривневых активов в течение длительного времени. Этому, в частности, будет способствовать сохранение учетной ставки на текущем уровне», - отмечает регулятор.
Обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, до ІІ квартала 2024 года.
«Национальный банк готов при необходимости повысить ключевую ставку сверх прогноза, а также в дальнейшем будет принимать дополнительные меры для защиты международных резервов и сохранения управляемости инфляционных процессов», - сказано в сообщении.
Следующее заседание правления Национального банка по вопросам монетарной политики состоится 8 декабря 2022 года.
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