|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ЭКСПОРТИРОВАЛА ЧЕРЕЗ МОРСКИЕ ПОРТЫ 8 МЛН ТОНН АГРОПРОДУКЦИИ
14:12 20.10.2022
Украина в рамках "зерновой инициативы" экспортировала 8 млн т аграрной продукции через морские порты Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Фейсбуке.
"С момента выхода первого судна с украинским зерном экспортировано уже 8 млн тонн агропродукции", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что 20 октября, в рамках реализации из порта «Пивденный» вышли 2 судна с 82 тыс. т агропродукции. В частности, из порта вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T. Продовольствие направляется в страны Азии и Европы
Всего из украинских портов вышли 362 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.
В Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный".
Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.10.2022
Курсы в банках
на 20.10.2022
Конвертация в банках
на 20.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте