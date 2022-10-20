Украина в рамках "зерновой инициативы" экспортировала 8 млн т аграрной продукции через морские порты Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Фейсбуке.

"С момента выхода первого судна с украинским зерном экспортировано уже 8 млн тонн агропродукции", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что 20 октября, в рамках реализации из порта «Пивденный» вышли 2 судна с 82 тыс. т агропродукции. В частности, из порта вышли танкер ATLANTIS ALMERIA и балкер ARIS T. Продовольствие направляется в страны Азии и Европы

Всего из украинских портов вышли 362 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

В Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный".

Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.