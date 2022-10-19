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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БВФБ СТАЛА ЛИДЕРОМ СРЕДИ ФОНДОВЫХ ПЛОЩАДОК ЕАЭС ПО ОБЪЕМАМ ТОРГОВ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ
17:45 19.10.2022
В третьем квартале 2022 года объемы торгов на ведущих фондовых торговых площадках ЕАЭС показали рост относительно аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает ЕЭК, лидером стала Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ), где объемы торгов выросли более чем в два раза – на 103% – и составили 6,4 млрд долларов США.
В Армении этот показатель вырос на 17% и достиг 72,1 млн долларов.
В Казахстане – на 18,7% и составил 119,2 млрд долларов. В России – на 12% и достиг 3 892 млрд долларов.
Исключением стала Astana International Exchange (AIX), где объемы торгов сократились на 13%.
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