По данным платежных балансов, в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года экспорт и импорт товаров и услуг вырос в большинстве государств ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, самыми высокими темпами в ЕАЭС вырос оборот услуг в Армении – в 1,9 раза и составил 2,2 млрд долларов США.

Положительное сальдо торговли товарами и услугами в России составило 170 млрд долларов США.