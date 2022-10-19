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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ И УСЛУГ УВЕЛИЧИЛСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ ГОСУДАРСТВ ЕАЭС
15:49 19.10.2022
По данным платежных балансов, в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года экспорт и импорт товаров и услуг вырос в большинстве государств ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, самыми высокими темпами в ЕАЭС вырос оборот услуг в Армении – в 1,9 раза и составил 2,2 млрд долларов США.
Положительное сальдо торговли товарами и услугами в России составило 170 млрд долларов США.
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